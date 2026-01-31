Norkis Park maoy mahimutangan sa tukoro’ng MCC, CTU-Mandaue

Sugdan na sa bulan sa Abril ang pagtukod sa mga permanenteng campus sa Mandaue City College (MCC) ug sa Cebu Technological University (CTU)–Mandaue Campus didto sa Norkis Park sa Barangay Looc.
Si Mayor Thadeo Jovito “Jonkie” Ouano nagkanayon nga kining duha ka institusyon sa edukasyon mobarog sa usa ka 7,000-square-meter nga luna ug dungan nga pagatukoron aron matubag ang nagkadako nga panginahanglan sa kolehiyo sa siyudad.
Na-finalize na ang mga plano atol sa usa ka coordination meeting sa opisina sa mayor niadtong Enero 14, 2026, nga gitambungan sa mga opisyal sa CTU ubos sa pagpangu ni Dr. Pet Roey L. Pascual ,ang Transitory OIC sa Office of the CTU President, Congresswoman Emmarie “Lollypop” Ouano-Dizon, ug mga opisyal sa siyudad.
Gipresentar ni Architect Leo Mutia ug Engineer Alex Mayor Jr. ang City Development Plan, diin nalakip ang usa ka tulo-ka-andana nga building para sa CTU–Mandaue ug usa ka walo-ka-andana nga istruktura para sa MCC.
Matod ni Mayor Ouano, maayo nga pagkaplano ang layout aron mapahimuslan ang luna ug masiguro nga daghan ang estudyante nga ma-accomodate sa maong pasilidad.
Ang pundo para sa proyekto sa MCC nalakip na sa 2026 General Appropriations Act (GAA), diin sobra sa P450 milyones ang inisyal nga gigahin. Matod ni Ouano, ang kinatibuk-ang gasto sa MCC building gibanabana nga moabot sa P700 milyones, ug plano sa siyudad nga mangayo og dugang pundo sunod tuig aron makompleto ang tibuok istruktura.
Dugang niya, ang CTU–Mandaue nakadawat usab og buwag nga gahin nga mokabat sa P80 milyones ngadto sa P89 milyones gikan sa GAA, nga gawas sa pundo sa siyudad para sa MCC.
Bisan pa og ginagmay ang pagpagawas sa pundo, gipasabot ni Ouano nga magamit na ang mga building bisan wala pa kini hingpit nga mahuman sa pagtukod.
Samtang si Mandaue City Administrator Attorney Gonzalo “Sally” Malig-on niingon nga nagsugod na ang mga pagpangandam sa maong proyekto, lakip na ang soil testing.
Gikompirma ni Malig-on nga aduna na’y aprubadong pundo ang duha ka institusyon. Dugang niya, adunay mga diskusyon nga basin butangan og mga “commercial spaces” ang building aron makamugna og kita nga makatabang sa operasyon sa tunghaan. / ABC