North mipukan sa South sa PBA All-Star Game

Nimugna og 32 puntos si CJ Perez samtang nidugang og 29 puntos si Japeth Aguilar aron pangulohan ang kadaugan sa Solid North batok sa Solid South, 147-142, sa Philippine Basketball Association (PBA) All-Star Game niadtong Dominggo sa gabii, Marso 8, 2026, sa Candon City Arena sa Candon City, Ilocos Sur.
Kalit nga gipasutoy sa North ang ilang opensa sa hinapos nga bahin, lakip na niini ang three-point dunk ni Aguilar sa nahabiling 24.6 segundos, aron angkunon ang kadaugan.
Pagkahuman sa duwa, nikulit og kasaysayan si Aguilar isip labing edaran nga nahimong All-Star Game MVP. Nag-edad siya og 39.
Si Aguilar mao gyud ang nagdugkat sa opensa sa North ug pagkahuman pa lang sa first half, nakamugna na siya og 20 puntos. Ning puntoha, nakaposte ang North og 43-25 nga labaw.
Pipila sab ka mga hansak ang nahimo ni Aguilar, nga nakapaukyab sa mga tumatan-aw.
Sa pagpangulo ni Alex Stockton, ning-aksyon paggukod ang South sa 4th quarter apan wala nila natiwas ang misyon.
Puntos matag usa:
Solid North (147) – Perez 32, Aguilar 29, Gomez de Liano 23, Nocum 22, Arana 16, Baltazar 9, Trollano 8, Holt 6, Mamuyac 2, Newsome 0, Cansino 0.
Solid South (142) – Stockton 29, Abarrientos 26, Oftana 23, Tiongson 17, Santillan 14, Bolick 13, Fajardo 11, Nambatac 5, Bahio 4. / ESL