Northport gipasabot ang pag-ilis sa import

Igo lang nakaduwa og usa ka game ang import sa Northport Batang Pier nga si Taylor Johns, giilisan dayon kini ni Venky Jois sa 2024 Philippine Basketball Association (PBA) Governor's Cup.

Gipadayag ni Batang Pier head coach Bonnie Tan nga si Jois gyud ang orihinal nga import sa team.

"Venky is our resident import, so in terms of familiarity with our locals andun na sya. Hindi lang sya umabot nung first game namin but he was here already,” matod ni Tan sa taho sa OneSports.

"He had some personal commitments lang kaya we had yung back up important namin si Taylor Johns.” dugang niini.

Sa usa ra ka duwa ni Johns, mibuhat kini og 36 puntos, 16 ka rebounds ug siyam ka assists.

Apan napilde sila sa TNT Tropang Giga sa maong duwa, 101-95. / RSC