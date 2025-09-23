Superbalita Cebu

NorthPort mitabla sa Fuel Masters

Ningbangon gikan sa 19 puntos nga pagkalubong ang NorthPort Batang Pier aron ipugos ang panagtabla sa ilang pagpakigbatok sa Phoenix Super LPG Fuel Masters, 98-98, sa usa ka practice game ning bag-uhay lang sa Activate Hoop Arena sa Mandaluyong City.

Gikan sa 63-82 nga biya human sa tulo ka quarters, ang Batang Pier inanay nga nakagukod sa pagpangulo ni Joshua Munzon.

Sa pag-abag nila ni Cade Flores, Calvin Abueva, ug Jerrick Balanza sa nagkadaiyang mga departamento, nakatabla gyud ang Batang Pier. Wala’y overtime ang usa ka exhibition game. / ESL

