NorthPort mitabla sa Fuel Masters

Ningbangon gikan sa 19 puntos nga pagkalubong ang NorthPort Batang Pier aron ipugos ang panagtabla sa ilang pagpakigbatok sa Phoenix Super LPG Fuel Masters, 98-98, sa usa ka practice game ning bag-uhay lang sa Activate Hoop Arena sa Mandaluyong City.
Gikan sa 63-82 nga biya human sa tulo ka quarters, ang Batang Pier inanay nga nakagukod sa pagpangulo ni Joshua Munzon.
Sa pag-abag nila ni Cade Flores, Calvin Abueva, ug Jerrick Balanza sa nagkadaiyang mga departamento, nakatabla gyud ang Batang Pier. Wala’y overtime ang usa ka exhibition game. / ESL