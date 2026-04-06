Norwegian, napalgang patay sulod sa hotel

Patay na nga napalgan ang usa ka 44-anyos nga langyaw sulod sa iyang lawak nga giabangan sa dakong hotel sa may Salinas Drive, Barangay Lahug, Dakbayan sa Sugbo mga alas 6:30 sa gabii sa Abril 4, 2026.
Nailhan ang langyaw nga si John Christian Hemmingsen, taga Salten Politidistrikt, Norway.
Ang front desk personnel sa hotel mao na ang nipahibalo sa Mabolo Police Station mahitungod sa hitabo mga alas 9:00 sa gabii sa susamang petsa.
Pag-abot sa kapulisan, ang langyaw nga gatighaya sa iyang kama wala nay sensyales sa kinabuhi.
Ang langyaw katapusang nakit-an niadtong Abril 2.
Naandan niini nga mag-istambay sa ground floor sa hotel matag adlaw.
Matod sa duha ka room attendant nga sa dihang ilang gituktok ang lawak ni Hemmingsen uban sa guwardiya, wala na kini motubag.
Hinungdan nga ilang giabrihan ang kwarto gamit ang duplicate key ug ilang nakit-an si Hemmingsen nga naghigda sa katre nga wa na maglihok.
Gidala sa Cebu Rolling Hills Funeral Home sa A.S. Fortuna St., Mandue City, ang patay’ng lawas sa langyaw aron ipaubos sa autopsy, samtang gipaabot pa ang mga kabanay niini gikan sa gawas sa nasod. / JDG