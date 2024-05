Norwood mipirma isip playing assistant coach

Misunod si Rain or Shine Elasto Painters guard Gabe Norwood sa lakang ni San Miguel Beermen guard Chris Ross – mahimong usa ka playing assistant coach.

Ning maong bag-ong obligasyon, mipirma na og bag-ong kontrata si Norwood sa Elasto Painters nga molanat og usa ka tuig.

Si Norwood, 39, gikuha sa Elasto Painters niadtong 2008 isip No. 1 overall pick sa Philippine Basketball Association (PBA) ug wala gyud kini nibalhin og laing team sa 15 niya ka mga tuig nga pagduwa sa liga.

Natabangan ni Norwood ang Elasto Painters nga makabalik sa semi-finals sa kasamtangang nagpadayon nga Philippine Cup – labing una sulod sa lima ka mga tuig.

Tataw nga naapektuhan na man tuod sa pangidaron ang iyang duwa apan dako gihapon og ikatabang si Norwood hilabi na sa paggiya sa iyang batan-ong mga kauban.

Matod ni coach Yeng Guiao nga si Norwood ug ang lain niyang beteranong magduduwa nga si Beau Belga mao ang magsilbeng mga lider sa giumol niyang batan-on nga puwersa.

“We have to keep Gabe and Beau (Belga) so they can keep on helping us in the team. Sila yung veteran leaders namin,” matod ni Guiao nga napatik sa www.pba.ph. / ESL