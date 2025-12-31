Norwood miretiro na sa PBA

Pipila ka mga adlaw una motiklop ang 2025, nanamilit na si Rain or Shine Elasto Painters star Fil-Am Gabe Norwood sa Philippine Basketball Association (PBA) sa edad nga 40.

Human sa kapildihan sa Elasto Painters batok sa Meralco Bolts, 89-98, sa quarter-finals knockout game sa PBA Season 50 Philippine Cup sa Smart Araneta Coliseum niadtong Lunes sa gabii, Disyembre 29, 2025, opisyal nga gianunsiyo ni Norwood ang iyang pagretiro sa labing unang professional nga liga sa Asya.

Nagpugong si Norwood nga motagaktak ang iyang mga luha sa iyang paghatag og mensahe kabahin sa iyang pagretiro sa liga nga iyang gikonsiderar nga pamilya sulod sa 18 ka tuig.

“For me personally, I just want to thank Rain or Shine, played for just one organization my whole career, only called one place home,” matod ni Norwood nga napatik sa www.pba.ph.

“It’s special to me. They took me in as a son back in 2008 and it’s been family the whole way through.”

Produkto sa NCAA Division 1 school George Mason University sa Amerika, si Norwood gipili sa Elasto Painters isip No. 1 overall pick sa 2008 draft.

Sa iyang pagduwa sa Elasto Painters, napili siyang Rookie of the Year niadtong 2009 ug nakakuha siya og duha ka mga kampiyunato -- 2012 Governors’ Cup ug 2016 Commissioner’s Cup.

Nahimo sab siyang seven-time member sa All-Defensive Team, 11-time All-Star diin napili siyang All-Star

MVP niadtong 2010, ug three-time recipient sa Samboy Lim Sportsmanship award.

Gawas sa PBA, nagrepresentar sab si Norwood sa Pilipinas sa nagkadaiyang international events isip sakop sa Gilas Pilipinas.

Gitataw ni Norwood nga wala gyud nasulod sa iyang alimpatakan nga mobalhin og team sa PBA.

“It’s a special situation, it’s not transactional. You just sign on the dotted line and it’s over. It’s family at Rain or Shine. And that’s what has been for me,” batbat ni Norwood. / ESL