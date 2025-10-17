Norwood moretiro human sa PBA Season 50

Gipahibalo sa beterano nga si Gabe Norwood nga mao na kini ang iyang final season kay moretiro na siya inig human sa Season 50 sa Philippine Basketball Association (PBA).
Si Norwood nasulod sa liga tuig 2008 isip first overall pick sa Rain or Shine Elasto Painters, ang iyang nag-inusara nga team sa PBA.
Giangkon sa 2-time champion ug 11-time All-Star nga emosyonal unya ang iyang pagretiro.
“Yeah, I mean it's gonna be emotional for a while, man. The PBA has given me a lot. I grew up here. I came out 21, 22 years old, and I'm 40 now, lived most of my adult life here in the PBA,” he pointed out. / RSC