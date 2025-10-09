Superbalita Cebu
Norwood paingon na nga moretiro
Gibutyag ni Rain or Shine Elasto Painters veteran Gabe Norwood nga ang kasamtangang nagpadayon nga Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Philippine Cup maoy iyang katapusang komperensiya sa liga.
“Today I want to share with you all that this upcoming Philippine Cup will be my last. One last conference, one last run, one last flight,” matod ni Norwood usa ka video post nga napatik sa www.gmanews.tv.
Si Norwood kinsa kanhi Gilas Pilipinas team captain, gikuha sa Elasto Painters isip No.1 overall pick niadtong 2008 ug wala gyud siya nabalhin og team. / ESL