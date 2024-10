Notado nga ‘rentangay’ nadakpan

Giila sa kapulisan nga notadong carnapper nga ang modus moabang og mga sakyanan sa rent a car companies ang nadakpan sa mga sakop sa Highway Patrol Group (HPG) 7, alas 3:15 sa hapon, Dominggo, Oktubre 20, 2024 sa gawas sa dakong mall sa Barangay Apas.

Ang suspek nga nadakpan giila nga si Dennis Villamor nga nagdala og daghang alyas, 27, dalaga, taga Batia, lungsod sa Bocaue, Bulacan, nga adunay daghang kaso sa tibuok Pilipinas.

Una nga nidangop sa buhatan sa HPG 7 ang usa ka negosyante nga nakapalit og Toyota Vios nga mobalor sa kapin P400,000 diin kompleto kini sa papeles sama sa orihinal nga OR ug CR gikan sa Land Transportation Office nga nakapangalan sa usa ka France Ong, apan nasuta nga peke diay ang maong mga dokumento tungod kay ang tinuod nga tag-iya niini usa ka rent-a-car.

Niadtong Domingo, Oktubre 20, 2024 gi-post ni France Ong sa Market Place sa Facebook ang Toyota Vios nga iyang ibaligya nga nakita sa reklamante hinungdan nga iyang gi-report sa HPG 7 ug nakig-transact nga kunohay interesado nga mopalit nga kabahin sa himuong entrapment.

Nagsabot ang buyer ug subject nga mag-abot sa gawas sa Country Mall aron sa pagkumpleto sa transaksiyon, inay si France Ong ang modawat sa bayad si Dennis Villamor ang gipaatubang niini nga maoy miproseso sa mga papel sama sa OR ug CR sa sakyanan.

Sa dihang natunol na ang kwarta gipusasan dayon ni sa mga polis ug gipaubos sa imbestigasyon ug dinhi nabawi ang lain pa nga mga sakyanan nga kinawat.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla Regional Chief sa HPG 7 nga daghan na og warrant of arrest si Ong sa kasong estafa sa tibuok Pilipinas.

Gani ning bag-o lang gipahibawo ang ilang buhatan gikan sa ilang counterpart sa ubang rehiyon nga naa kini mga warrant of arrest sa Pampanga, Cotabato City, Surigao City, Tacloban City, Region 10 sa Cagayan de Oro, ug sa Dakbayan sa Sugbo.

“Naa ni siyay mga kauban si Dennis kini si France Ong nga maoy nakapangalan sa Facebook account nga apil nga na-filan og sa kaso sa Pampanga, si France Villanueva Ong or Micky Kwon kay accordingly ang iyang bana ani before is a Korean National nya kini si Dennis maoy moatubang sa pagbaligya na sa sakyanan nga gikan nila nga na rentahan,” matod ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla.

Moabot sa unom ka mga Toyota Vios nga gipanag-iya og lainlaing rent-a-car ang nabawi sa HPG 7 ug usa ani ang napalit sa usa ka negosyante nga taga Labangon.

MGA NABIKTIMA

Matod ni Alyas Rene nga naingganyo siya sa pagpalit kay bag-o pa kaayo ang sakyanan ug barato usab ang baligya.

Wala siyay pagduda nga kinawat ang maong sakyanan sanglit ang OR ug CR original kini gikan sa LTO nga nakapangalan kang France Ong.

Diha na siya nasayod nga carnap ang iyang napalit sa dihang gitawgan na siya sa HPG 7 ug gimanduan nga ipauli ang sakyanan.

Lakip sa nakapalit ang usa ka 27 anyos nga negosyante nga nag buy and sell sa mga sakyanan nga taga Dakbayan sa Naga diin tulo gyud ka Toyota Vios ang iyang napalit kang Ong sa tag kapin P400,000.00.

“Wala ko magduda kay kung carnap mga P200,000 ra guro ang baligya kato kay naa man siya sa middle ang presyo, kompleto og dokumento naay OR CR, deed of sale nya naa pud ID kompleto kaayo,” matod ni Rene.

Ang modus sa suspek matod ni Parilla mao ang pagbaligya niini sa adlaw nga Sabado ug Domingo aron dili dayon maka-check ang makapalit kung ang sakyanan kinawat ba o dili.

Usa sa mga tag-iya sa sakyanan nga si Alyas Ben nga taga Dakbayan sa Bogo misaysay nga nga mi- contact niya si Dennis nga moabang sa iyang sakyanan sulod sa duha ka adlaw gani iya dayon kini nga gibayran sa kantidad nga P3,000.

Apan natingala na lang siya nga pagka Lunes, Oktubre 21, 2024 dili na ma-contact ang numero sa suspek ug gipahibawo na lang siya sa kompanya sa Toyota nga ang iyang gi utang nga sakyanan nakuha sa HPG 7 human na-carnap.

“Nagtuo ko nga gi-prank lang ko sa Toyota ba nga na carnap akong sakyanan mao nga akong gi-ari tinuod gyud diay, kining nag-rent sa akoa 2 days iyang abang pero naalarma na ko pag-Monday kay dili na siya ma-contact,” matod ni Ben.

Human mapagya ang pagkasikop sa suspek, nagpanon sa buhatan sa HPG 7 ang nabiktima niini ug andam sila nga mopasaka og kaso sa korte.

Hugot nga gihimakak ni Dennis nga siya ang moabang sa mga sakyanan nga dili na iuli sanglit igo lang siya nga suguon ni Ong sa paghatod sa mopalit bugti sa commission nga P30,000 ngadto sa P70,000 matag unit.

“Dinadala po nila sa akin ang sasakyan na naka-rent na po ata sila, ako na po ang magdala nito sa buyer,” matod ni Dennis Villamor.

Nanawagan siya kang France Ong nga mopatim-aw na ug dili ihan-ok niya ang tanang kaso nga ipasaka sa mga reklamante batok kaniya.

Giangkon niya nga nagkaila lang sila ni Ong didto sa kaulohan ug giagni siya niini nga moanhi sa Dakbayan sa Sugbo alang sa negosyo ug wala siya masayod nga ang iyang gipamaligya nga sakyanan kinawat diay.

Tungod niini mopalawom sa ilang imbestigasyon ang HPG 7 human masuta nga ang gigamit nga dokumento sama sa OR ug CR pulos original gikan sa LTO.

Gawas sa mga reklamante sa Sugbo duna pay laing moreklamo ug mopasaka og kaso kang Dennis nga taga Mindanao. /