‘Notadong’ carnapper sa Negros Oriental nasikop

Giila sa kapulisan nga notadong kawatan og motorsiklo sa Negros Oriental ang nadakpan sa mga sakop sa Provincial Highway Patrol Team, alas 10:30 sa gabii, Agusto 28, 2024, sa dakbayan sa Dumaguete, Neg­ros Oriental.

Ang nadakpan mao si Reneboy Rio Jr, 18 taga Barangay San Antonio, lungsod sa Sibulan sa Negros Oriental.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, regional chief sa PNP Highway Patrol Unit 7, kasagaran sa iyang mabiktima iya rang mga kaila.

Ang iyang mga nakuha nga motorsiklo mao ang Honda Wave, Honda Beat, Honda Click ug ang katapusan mao ang Yamaha Mio diin ang mga tag-iya pulos ningreklamo sa buhatan sa kapulisan sa lungsod sa Bacong.

Sigun sa tag-iya sa Honda Wave nga nangaligo silag dagat sa Bacong apan ang suspetsado nanghuwam ni niya sa iyang motor apan wala na niya kini iuli.

Samtang pila ka adlaw ang milabay usa ka lalaki nga iyang gipangayoan og tabang human nga ang iyang motor ang nadaot sa usa sa mga dapit sa Bacong.

Tungod kay maayo kini nga nakig-amigo gitabangan siya niini ug giguyod ang iyang motor paingon sa balay sa biktima. Gumikan kay gabii na, gipakatulog pa siya niini sa balay apan sa pagmata sa biktima sa pagka buntag nawagtang na ang iyang motor nga Honda Click ug gibilin ang gubaon nga motor sa suspek.

Dugang ni Parilla nga ang kataposan nga pagpangawat sa suspek sa Bacong nakuhaan na siya og CCTV camera nga maoy hinungdan nga siya nailhan sa biktima.

Nakuha pagbalik ang upat ka mga motor nga kinawat ni Rio nga gipang abandonar sa lain-laing lugar sa Negros Oriental ug napasakaan na kini og upat ka ihap sa kasong pagpangawat.

Nihimo na sa ilang lawom nga imbestigasyon ang Highway Patrol Unit 7 aron pagsusi kung duna bay grupo sa mga kawatan og motor sa maong probinsya ang suspek.

"Palawman nato atong imbestigasyon because sa last niya nga pagkuha sa motor kaning Yamaha Mio duna siya'y kauban nga nagduot-duot sa motor so mao ni gi identify unya duna sad tay nahibaw-an nga ang iyahang baligyaan ani somewhere in Negros ra gihapon," dugang ni Parilla.

Sa datus sa RHPU-7 naka tala na og 43 ka kaso sa kawat sa motorsiklo ug tulo sa sakyanan gikan Enero 2024 hangtod Septiyembre 2024 itandi sa 2023 nga naka raka sila og pito ka kaso sa kawat sa sakyanan ug 88 sa motorsiklo. AYB