Notadong kawatan og helmet, gidakop

Nagtingkagol na usab sa prisohan ang 35-anyos nga lalaki human nasakpan nga nangawat og helmet sa may parking area sa usa ka dakong hotel sa Barangay Lahug, Dakbayan sa Sugbo pasado alas 3 sa kadlawon, Disyembre 8, 2025.
Si alyas Marvin, walay trabaho ug nagpuyo sa Barangay Capitol Site ning syudad, gibalhog sa Mabolo Police Station.
Gidakop si Marvin ug dayon gi-turn over sa police station dihang nasakpan sa akto nga gikuha ang helmet nga gipanag-iya sa 28-anyos nga lalaki nga si alyas Roy. Niangkon ang suspek sa krimen.
Matod niya, iyang ibaligya ang helmet kay mao kini ang mas dali niya'ng paagi aron makakuwarta.
Gikataho nga notado na nga kawatan si Marvin gumikan kay makadaghang higayon na siya nga nadakpan sa susamang kalapasan.
Sa pagkakaron, gihuwat na lang ang biktima nga mopasaka og kaso batok sa suspek. / JDG