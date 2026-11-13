Notadong kawatan, sikop sa Minglanilla

Usa ka biyudo nga gihulagway nga notadong kawatan ang nadakpan sa gihimong follow-up operation sa Minglanilla Municipal Police Station alas 6:55 sa gabii, Biyernes, Nobiyembre 6, 2026, human ni mamiktima og usa ka 34-anyos nga ginang sa sulod sa Minglanilla Sports Complex.
Ang nadakpan giila nga si Gapor Liwalog, 40, taga Barangay San Roque, Siyudad sa Talisay.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Maria Theresa Macatangay, hepe sa Minglanilla Police Station, nga sa maong petsa ug oras dunay nanawag sa ilang hotline ug nagpahibawo nga dunay insidente sa pagpangawat diin ang suspek nagunitan sa mga concerned citizen.
Dali nga niresponde ang kapulisan ubos sa kamanduan ni Macatangay ug ilang naabtan ang suspek nga wa buhii sa mga tawo.
Sa gihimong imbestigasyon, nasayran nga samtang naglingkod ang biktima nga si alyas Mary, 34, taga Purok Gumamela, Medolan Village, Barangay Pakigne, Lungsod sa Minglaniila uban sa iyang anak, ang suspek naghinay-hinay pagkuha sa iyang pitaka sa sulod sa iyang bag nga dunay kuwarta nga mobalor
sa P5,450.
Apan walay suwerte ang suspek kay dunay mga tawo nga nakasaksi sa maong insidente hinungdan nga gitabangan og gukod ug nadakpan.
Sa sulod sa bag sa biktima mao ang duha ka cellphone ug uban pa nga mahinungdanong butang.
Gidugang ni Macatangay nga atol sa ilang gihimong background investigation, nasuta nga notado nga kawatan ang suspek.
Sa wala pa madakpi ang suspek, nangigo sab kini og tindahan sa Dakbayan sa Carcar diin gikuha niya ang mga bag nga gibilin sa may entrance.
Ang mga biktima sa Carcar nibisita na sa buhatan ni Macatangay aron kuhaon ang ilang mga personal nga butang sama sa cellphone ug uban pa.
Gipasakaan na sab og kasong pagpangawat ang suspek nga kasamtangan gikustodiya sa Minglanilla Municipal Police Station. / AYB