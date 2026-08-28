Notadong pusher sa Talisay, sikop

Usa ka notadong drug pusher sa Siyudad sa Talisay ang naposasan atol sa buy-bust sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7 ug Talisay City Police Station alas 6:07 sa gabii, Huwebes, Agusto 27, 2026, sa Sityo Salvador, Barangay Tangke, Dakbayan sa Talisay.
Giila ni PDEA 7 Regional Director Joel Plaza ang nadakpan nga si alyas Peter, 53, molupyo sa maong dapit.
Nasakmit sa mga operatiba ang unom ka putos sa gituohang shabu nga motimbang sa 80 gramos nga dunay estimated average market value nga P544,000.
Ang mga nakuha mga ebidensya giduso na ngadto sa PDEA 7 Regional Office Laboratory alang sa himuon nga chemical analysis.
Matod ni Leia Alcantara, information officer sa PDEA 7, nga unom ka buwan nila nga gipaubos sa case buildup ang suspek human sila nakadawat og impormasyon mahitungod sa iyang ilegal nga kalihukan.
Giingong makabaligya ang suspek og 100 grams nga shabu matag semana gikan sa iyang suplayer.
Giandam na ang kasong kalapasan sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok sa suspek. / AYB