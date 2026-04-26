Notadong tulisan nadakpan

Usa ka armado nga lalaki nga gitumbok nga notadong tulisan ang nadakpan sa mga sakop sa Mambaling Police Station alas 9:35 sa gabii, Sabado, Abril 25, 2026, sa Sityo Kahuyan, Barangay Mambaling.
Ang suspek giingong maoy responsable sa pagpanulis sa may dan C. Padilla sa miaging semana. Ang dinakpan giila nga si Jovanny Pebida Pahugot, 44, nga nagpuyo ra usab sa maong lugar.
Nakuha gikan kaniya ang usa ka kalibre 45 Colt Officers nga dunay duha ka bala.
Sa imbestigasyon sa Mambaling Police Station nga nakadawat sila og tawag sa telepono nga dunay lalaki nga nagdala-dala og armas.
Sa pagresponde sa kapulisan, ilang naabtan ang suspek ug nakita ang dala niini nga armas nga gisuksok sa iyang hawak.
Sa dihang gipangitaan og dokumento, wala kini makapakita og lisensya sa armas hinungdan nga giposasan.
Kasong kalapasan sa Republic Act 10591 kun Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang atubangon ni Pahugot.
Ang hepe sa Cebu City Police Office nga si Police Colonel George Ylanan miawhag sa publiko ilabi na niadtong nabiktima sa pagpanulis sa maong suspek sa pag-adto sa police station aron mopasaka og kaso.
Gibaharan ni Ylanan ang mga notadong tulisan nga ang kapulisan dili moundang sa paggukod kanila. / AYB