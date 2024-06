NSC: Mga pogo di hulga sa nasudnong seguridad

Ang National Security Council (NSC) niingon nga wala pa nila isipa ang Philippine Offshore Gaming Operations (Pogo) nga hulga sa nasudnong seguridad.

Sa usa ka pamahayag niadtong Huwebes, Hunyo 13, 2024, si National Security Adviser Eduardo Año, kinsa kanhi usab hepe sa Armed Forces of the Philippines (AFP), niingon nga hugot nilang gibantayan ang nagpadayon nga imbestigasyon sa Senado sa mga operasyon sa Pogo, samtang ang ahensya naghimo usab sa kaugalingon nga pagsusi sa implikasyon niini sa nasudnong seguridad.

Iyang namatikdan nga ang mga isyo nga may kalabutan sa mga ilegal nga Pogos, sama sa mga ilegal nga kalihukan ug mga paglapas sa regulasyon, mahimo’ng matubag sulod sa kasamtangang mga regulasyon sa gobyerno ug mga mekanismo sa pagpatuman sa balaod, ug wala magkinahanglan og interbensyon sa AFP nga gitagana alang sa gideklarar nga nasudnong hulga sa seguridad sama sa Abu Sayyaf o komunistang mga teroristang grupo.

“Currently, we do not view Pogos per se as a national security threat at the level that would necessitate the direct involvement of the defense forces,” siya nagkanayon.

“At the moment, it is a national concern that law enforcement and regulatory agencies can address. Our lawmakers may also need to look into the pros and cons of allowing its continued operations,” dugang niya.

Si Año niingon nga dili itugot sa gobyerno ang ilegal nga Pogos, nga bag-o lang gipaubos sa operasyon sa kapulisan tungod sa pagkalambigit sa mga ilegal nga kalihukan sama sa scam, human trafficking, prostitusyon ug kidnapping, ug uban pa.

Siya nisaad nga magpadayon sa pagtrabaho pag-ayo uban nga may kalabutan ang mga ahensya sa gobyerno ug stakeholders sa pagtigum sa komprehensibo nga datos ug mga panabut, nga naghatag og balanse nga panglantaw nga dunay kasayuran kalabut sa Pogo, nagtimaan nga adunay pipila nga nagsunod sa balaod.

“This approach will help ensure that any policy regarding the future of Pogos and other related operations in the Philippines are made with a clear understanding of their implications to national security,” matod ni Año. / TPM sa SunStar Philippines