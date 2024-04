Nuggets, 3-0, batok Lakers

Giusban pagbuntog sa defending champion Denver Nuggets ang hosts Los Angeles Lakers, 112-105, sa Game 3 aron pagposte og dominanteng 3-0 nga bintaha sa ilang Western Conference 1st round playoffs series sa National Basketball Association (NBA) ning Biyernes, Abril 26, 2024 (PH time).

Niini, daw silingan na sa milagro nga ma­kabangon pa ang Lakers ba­si sa kasaysayan nga wala pa’y hingpit nga nasalbar ning ilang sitwasyon sa pagkakaron.

Ang Nuggets, nga ningposte sa ilang ika-11 nga sunodsunod nga kadaugan batok sa Lakers, gipangulohan ni Aaron Gordon, kinsa nitali og playoff career-high 29 puntos ug 15 ka rebounds.

Katapusang nakatilaw og kadaugan ang Lakers batok sa Nuggets niadto pa’ng Disyembre 16, 2022.

Si kanhi two-time MVP Nikola Jokic niamot og 24 puntos ug 15 ka rebounds, nidugang og 22 puntos si Jamal Murray samtang nitunol og 20 puntos si Michael Porter Jr.

“It’s fun to win games,” matod ni Porter. “I don’t think anybody besides the media looks at the 11 (straight victories), because it’s hard. It’s not easy to beat this team.”

Ang Lakers gipangulohan ni Anthony Davis pinaagi sa iyang 33 puntos ug 15 ka rebounds, niamot og 26 puntos si LeBron James samtang nitampo og 22 puntos si Austin Reaves.

Sa Eastern Conference, pa­rehong nakabawos ang host teams Philadelphia 76ers ug Orlando Magic sa Game 3 aron pahakan ang bintaha, 2-1, sa ilang tagsa-tagsa ka kontra.

Si Joel Embiid nagpakatap og 50 puntos aron pangulohan ang kadaugan sa 76ers batok sa New York Knicks, 125-114, samtang gipanglampornas sa Magic ang Cleveland Cavaliers, 121-83. / AP