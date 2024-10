Nuggets gipukan sa Celtics

Gisugdan sa Boston Celtics ang ilang kampanya sa 2024 National Basketball Association (NBA) preseason pinaagi sa pagbuntog sa Denver Nuggets, 107-104, kagahapon, Sabado, Oktubre 5, 2024 (PH time) sa Abu Dhabi, United Arab Emirates.

Ning sangka, wala na gipaduwa sa Nuggets ang tanan nilang lima ka starters sa 2nd half.

Sa ilang bahin, upat ka starters sa Celtics ang wala na nila gipaduwa sa halftime.

Ang Celtics, nga maoy regular season defending champions, gipangulohan ni Payton Pritchard pinaagi sa iyang game-high 21 puntos samtang nagkumboya og 33 puntos sila si Jayson Tatum, Jrue Holiday, Jaylen Brown ug Derrick White.

Ang Nuggets gipangulohan sa kasamtangang MVP nga si Nikola Jokic pinaagi sa iyang 14 puntos samtang ning-amot og 12 puntos matag usa sila si Russell Westbrook ug Michael Porter Jr.

Sa Palm Desert, California, gipanglampornas sa Minnesota Timberwolves ang Los Angeles Lakers, 124-107.

Ning kombatiha, wala pa gipaduwa sa Lakers ang ilang duha ka mga lider nga sila si LeBron James ug Anthony Davis.

Ang anak ni James nga si rookie Bronny nakasinati sa labing una niyang preseason game ug igo lang kining nakamugna og duha ka puntos sa 1-of-6 shooting sulod sa 16 ka mga minutos nga pagduwa.

Giangkon ni Bronny nga gibati pa siya og kulba.

“Of course, there are nerves,” matod ni Bronny. “Comes with everything. But I’m just excited to go out there and learn and learn from the people playing in front of me. And if I get a chance to showcase my game, then I’m going to do that to the best of my ability.” / AP