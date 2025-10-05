Nuggets gisumsoman sa T’Wolves

Gikuniskunis sa Minnesota Timberwolves ang Denver Nuggets, 126-116, para lihian og daog ang ilang preseason outing sa National Basketball Association (NBA) niadtong Dominggo, Oktubre 5, 2025 (PH time), didto sa Pechanga Arena sa San Diego.
Wa mag-usik og oras ang Timberwolves, nipakita dayon kini sa ilang kusog sa first quarter pinaagi sa agresibo nga depensa sa kanhi kampiyon nga Nuggets.
Ang rookie sa Timberwolves nga si Bones Hyland nitali og 18 puntos, tulo ka rebounds, tulo ka assists og usa ka steal sulod sa 22 minutos nga playing time.
Si Hyland impresibo nga mipasulod sa tulo sa iyang upat ka itsa sa tres ug nibuhat og overall 5-for-8 field goal shot.
Para sa Denver, ang beterano nga si Nikola Jokić maoy nanguna sa iyang 14 puntos gikan sa 80 porsyento nga shooting, gisundan ni Aaron Gordon nga adunay 14 puntos, ug si Jamal Murray nga nakatampo og 12 puntos.
Si Peyton Watson usab nakahatag og maayo nga kontribusyon nga adunay 10 puntos sa hingpit nga 5-of-5 shooting, samtang si Jalen Pickett nakatapos og 13 puntos, lakip na ang duha ka makalingaw nga circus shots. / RSC