Nuggets miabante sa 2nd rd.

Nakaabante sa sunod round ang defending champion ug host Denver Nuggets hu­man nila gipatapsingan ang Los Angeles Lakers, 108-106, sa Game 5 sa ilang Western Conference 1st round playoff series sa Na­tional Basketball Association (NBA) ning Martes, Abril 30, 2024 (PH time).

Si Jamal Murray, kinsa mi­su­gakod sa iyang angol (strained left calf), maoy nahimong bayani sa kadaugan human niya napasulod ang nakapadaug nga puntos sa nahabiling 3.6 segundos.

“Shout-out to the Lakers, they gave us a great series,” matod ni Murray, kinsa maoy nangulo sa kadaugan pinaagi sa iyang 32 puntos.

“Those are shots that you dream of as a little kid,” matod ni Murray, kinsa nihingalan niini nga “a little better.”

Ang Nuggets mao ang naghatod ni Lakers superstar LeBron James sa labing sayo niyang pagpanamilit sa playoffs sukad masukad gikan pa niadtong nagduwa siya sa Cleveland Cavaliers ug Miami Heat.

Grabe ka sikit ang panagsangka gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan ug sulod sa 16 ka mga higayon nga nagpuli-puli sa paggunit sa labaw ang duha ka mga kampo ug aduna kini 10 ka mga panagtabla.

Tungod sa iyang determi­nasyon nga humanon og sa­yo ang best-of-seven series, gi­antos ni Murray ang iyang angol.

“I came in a little earlier today to see if I was going to be able to go, and I felt like I could and they just didn’t want me to risk it,” asoy ni Murray, kinsa nag-warm up nga naggamit og ice pack.

Gipasabot ni Murray nga gidid-an na lang unta siya sa iyang mga kauban nga mopugos pagduwa apan miinsister siya.

”I’m just glad they listened to me — and listened to me listening to my body — and just trusting me with it,” dugang ni Murray.

Si Nikola Jokic, kinsa nakamugna og pito ka turnovers -- talagsaon kining mahitabo kaniya- nidugang og 25 puntos ug 20 ka rebounds samtang nihatag og 26 puntos si Michael Porter Jr. alang sa Nuggets.

Ang Lakers gipangulohan ni James pinaagi sa iyang 30 puntos ug 11 ka assists samtang nitampo og 17 puntos ug 15 ka rebounds si Anthony Davis.

Sa 2nd round, kontrahon sa Nuggets ang Minnesota Timberwolves, nga ningbutlog sa Phoenix Suns, 4-0, sa 1st round.

“First of all, tip your hat to them,” pagdayeg ni James sa Nuggets. “Defending champions. They’re great team. Super-well coached and made the plays down the stretch to win the series. You give credit where credit is due, that’s for sure.”

Nakaabante sab sa 2nd round sa Western Conference ang Oklahoma City Thunder human nila gibutlogan ang New Orleans Pelicans, 4-0, pinaagi sa kadaugan sa Game 4, 97-89.

Sa Eastern Conference 1st round, gipangmakmak sa Boston Celtics ang Miami Heat, 102-88, sa Game 4 aron pagposte og 3-1 nga bintaha sa series. / AP