Nuggets mihimo og season-high 157 puntos

Nanghasi ang mga tirador sa Denver ug nibuhat og 157 puntos nga mao ang labing taas nga puntos sa usa ka team sa karon nga season sa National Basketball Association (NBA).
Gilubong sa Nuggets ang Portland Trail Blazers sa mismong korte sa nahisgutan, 153-103, didto sa Portland, Oregon sa Sabado, Pebrero 21, 2026 (PH time).
Ang all-around bigman nga si Nikola Jokic nipabuto og 32 puntos, siyam ka rebounds, ug pito ka assists sulod lang sa tulo ka quarters sa Nuggets kinsa nisaka sa 36-21 (win-loss) record nga maoy ikatulo sa Western Conference.
Nidugang ang Nuggets guard nga si Jamal Murray og 25 puntos, unom ka rebounds, ug unom ka assists. Ang 54 puntos nga labaw mao pud ang regular season record sa Nuggets franchise sa karon nga season.
Ang kanhi record sa Nuggets sa labing dako nga labaw mao ang 52 puntos batok Seattle SuperSonics niadto pang Marso 2008. / RSC