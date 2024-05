Nuggets mitabla sa wolves

Gimugna ni Nikola Jokic sa 4th quarter ang 16 sa iyang kinatibuk-an 35 puntos aron agakon ang defending champion Denver Nuggets sa laing kadaugan batok sa host Minnesota Timberwolves, 115-107, sa Game 4 sa ilang Western Confe­rence 2nd round playoffs series ning Lunes, Mayo 13, 2024 (PH time) sa National Basketball Association (NBA).

Ang Nuggets, nga nasugamak sa kapildihan sa nag-unang duha ka mga duwa sa series, nakatabla na karon sa best-of-seven nga kombati.

Si Aaron Gordon nidugang og 27 puntos samtang nitampo og 19 puntos si Jamal Murray alang sa Nuggets.

“It’s just like a laser-sharp focus and a surgical execution,” matod ni Gordon.

Kuyaw na sab unta kaayong nakaduwa si Anthony Edwards ug nimugna kini og franchise playoff record 44 puntos apan wala kini mosaler batok sa determinasyon nga gipakita sa Nuggets. Ang series mobalik sa balwarte sa Nuggets alang sa krusyal nga Game 5.

“This is a series. We won two games, but we didn’t think it was going to be easy,” asoy ni Edwards.

Si Mike Conley nidugang og 15 puntos samtang niamot og 13 puntos ug 12 ka re­­bounds si Karl-Anthony Towns alang sa Nuggets.

Sulod sa 20 ka mga segundos, ningmugna og walo ka mga wala’y tubag nga puntos ang Nuggets aron pagposte og 64-49 nga labaw sa halftime.

Human niini, wala na molingi pagbalik ang Nuggets hangtod na sa hingpit nilang kadaugan. / AP