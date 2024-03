Nuggets mitiklo sa Celtics

Giposte ni Nikola Jokic ang iyang ika-20 nga triple-double sa 2023-24 season Na­tional Basketball Association (NBA) aron agakon ang hosts Denver Nuggets ngadto sa ka­daugan batok sa o­­verall leader Boston Celtics, 115-109, ning Biyernes, Marso 8, 2024 (PH time).

Ang kanhi two-time MVP ni­rehistro og 32 puntos, 12 ka rebounds ug 11 ka assists aron pangulohan ang defending champions nga haruson sa pag­daog ang ilang mga engkuwentro sa Celtics ning maong season.

Kini maoy ika-30 nga point triple-double nga nahi­mo ni Jokic sa iyang karera.

Si Jamal Murray nidugang og 19 puntos samtang niamot og 16 puntos si Aaron Gordon alang sa Nuggets, nga ningtali og 7-1 nga rekord gikan sa All-Star break.

Ang sentro sa Celtics nga si Porzingis niangkon nga aduna siya’y nakat-unan sa iyang pagpakigparang kang Jokic.

“He’s just an incredible basketball player,” paghulagway ni Porzingis ni Jokic.

“Some things I learned from him today, actually. He’s just so smart, so crafty, so many things you don’t see that he does on the floor that helps that team win. It’s incredible.”

Ang Celtics gipangulohan ni Jaylen Brown pinaagi sa iyang season-high 41 puntos ug 14 ka rebounds, nihatag og 24 puntos ug 12 ka rebounds si Porzingis samtang nitunol og 15 puntos si Jayson Tatum.

Ning sangkaa, nakita ang pag­kamahinungdanon sa free­throws. Ang Nuggets kausa ra nasipyat sa 22 ka freethrows samtang siyam ang sipyat sa Celtics. / AP