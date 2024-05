Nuggets mosuway pagbawos sa Timberwolves

Mosuway pagbawos ang defending champion Denver Nuggets sa ilang pag-host og balik sa Minnesota Timerwolves sa Game 2 sa ilang Western Conference 2nd round playoffs series sa National Basketball Association (NBA) ning Martes, Mayo 7, 2024 (PH time).

Ang Timberwolves mipaka­ging sa Nuggets. 106-99, sa Game 1 sa pagpangulo ni Anthony Edwards, kinsa nagpauwan og playoffs career-high nga 43 puntos niadtong higayuna.

Apan alang sa Nuggets, dili lang si Edwards ang angayan nilang mapugngan kon dili hasta ang iyang supporting casts hilabi na sila si Karl-Anthony Towns, Rudy Gobert ug Naz Reid.

“Now it’s a new challenge,” matod ni Nuggets coach Michael Malone. “So, let’s embrace that. We are down, didn’t want to be, but we are.”

Sa laing duwa, sugdan sa Indiana Pacers ug New York Knicks ang ilang Eastern Conference 2nd round series. / AP