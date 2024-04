Nuggets nag-una na sa west

Naangkon sa hosts ug defending champions Denver Nuggets ang solong liderato sa Western Conference human nila gipangmakmak ang ilang karibal nga mao ang Minnesota Timberwolves, 116-107, ning Huwe­bes, Abril 11, 2024 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).

Ang Nuggets ningsulbong sa ibabaw sa West dala ang 56-24 nga rekord samtang ningdakin-as sa ikaduhang luna ang Timberwolves bitbit ang 55-25 nga rekord diin gikauban nila’g puwesto ang Oklahoma City Thunder.

Gipangulohan ni Nikola Jokic ang Nuggets pinaagi sa iyang 41 puntos, 11 ka rebounds, ug pito ka assists.

Narehistro sa two-time MVP kining maong mga numero bisan giguwardiyahan siya kanunay sa no. 1 defender sa liga nga si Rudy Gobert.

“Nikola always embraces the physicality. He never shies away from it,” matod ni Nuggets coach Michael Malone.

“Rudy Gobert is going to be a Hall of Fame player one day. Rudy Gobert is going to be regarded as one of the best defenders of his generation. And it just speaks to how great Nikola is. I don’t think anybody in the NBA can guard Nikola 1-on-1.”

Si Jamal Murray nidugang og 20 puntos alang sa Nuggets samtang niamot og 18 puntos si Michael Porter Jr.

Ang Timberwolves gipangu­lohan ni Anthony Edwards pinaagi sa iyang 25 puntos.

Apan gumikan sa hugot nga depensa ni Jokic ngadto kaniya, wala’y nahimo nga puntos si Edwards sa 4th quarter.

Sa pagbahar sa opensa ni Edwards, nakabulhot ang Nuggets sa pagposte og dakong labaw nga wala na nila buhii hangtod sa katapusang gutlo.

“He’s (Jokic) just there, so there’s nowhere for me to go,” matod ni Edwards.

“Guy’s in a gap, I can’t drive, so I’ve got to get off of it.” / AP