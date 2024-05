Nuggets nakabalos sa Wolves

Sa dihang nagtuo ang ka­daghanan nga mosalop na ang defending champions human sa duha ka sunodsunod nga mga pilde sa ilang balwarte, ningpadala og malanog nga mensahe si Nikola Jokic ug ang Denver Nuggets sa Sabado, Mayo 11, 2024 (PH time), sa Minneapolis, USA.

Gipakita sa Nuggets ang kasingkasing sa kampiyon ug gilubong ang Minnesota Timberwolves, 117-90, sa Game 3 sa second-round playoff series sa National Basketball Association (NBA).

Napilde ang Nuggets sa unang duha ka mga duwa sa ilang korte ug ning-asdang sila sa Minnesota nga nag-atubang og 0-2 nga problema.

Ang three-time MVP nga si Nikola Jokic nilamba og 24 puntos, 14 ka rebounds ug siyam ka assists, nakamugna pud og 24 puntos si Jamal Murray, samtang si Michael Porter miamot og 21 puntos aron mapikas sa Nuggets ang series lead sa Minnesota ngadto sa, 2-1.

Matod ni Murray nga apiki ang ilang sitwasyon sa maong series ug ang ilang mabuhat lang mao ang pagtinabangay isip usa ka team.

“It honestly just kind of makes you better because you have to respond,” saysay ni Murray. “It just makes you have to lock in and be there for your teammates.”

Ang pambato sa Timberwolves nga si Anthony Edwards nalimitahan ngadto sa 19 puntos. Giangkon ni Edwards ang basol sa pagkapilde.

“I’ll take the blame for this loss. I came out with no energy at all. I can’t afford to do that for my team. I let my team down, coaches down, fans down,” matod pa niya.

Ang Nuggets maoy ika-30 nga team sa NBA history nga napilde sa unang duha ka mga duwa sa ilang korte sa best-of-seven series. Lima ra 30 ka teams ang nakahimo sa pagdaug sa series.

Bisan pa sa malisod nga tahas, positibo ang panan-aw ni Nuggets coach Mike Malone.

“You’re always testing and finding out about human nature and what guys are made of,” saysay niya. Ang Game 4 didto gihapon sa Minnesota karong Mayo 13. / RSC