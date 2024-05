Nuggets naunhan sa Wolves

Nagpakatap og playoff career-high 43 puntos si Anthony Edwards aron agakon ang Minnesota Timberwolves sa kadaugan batok sa host ug defending champion Denver Nuggets, 106-99, sa Game 1 sa ilang Western Conference 2nd round playoffs series sa National Basketball Association (NBA) ning Dominggo, Mayo 5 2024 (PH time).

Ang napupo nga puntos ni Edwards mao sab ang labing dako nga nahimo sa usa ka magduduwa sa Timberwolves sa playoffs.

Nagproblema gyud og dako ang Nuggets sa pagpugong kang Edwards gumikan kay untop ang mga desisyon niini – dali kining makapasa kon tabagangan siya pagdepensa unya agresibo kining mopuntos kon adunay kahigayunan.

“The whole team, we trust each other,” matod sa 22 anyos nga si Edwards. “It doesn’t matter down the stretch who takes the shot.”

Si Karl-Anthony Towns nidugang og 20 puntos alang sa Timberwolves bisan na-foul trouble kini, niamot og 16 puntos si Naz Reid – 14 niini iyang gimugna sa 4th quarter – samtang nihatag og 14 puntos ang beteranong si Mike Conley.

“I’m proud of the way he’s accepted the kind of growth he needed to have to be where he is,” matod ni Conley. “It’s not easy for a 22-, 23-year-old to make that adjustment so quickly.”

Misabat si Edwards sa pamahayag ni Conley aron pagtino sa iyang edad – “Twenty-two.”

Ang Timberwolves sayong ningratsada ug nakaposte dayon kini og 18-4 nga labaw.

Apan ninglihok ra sab dayon ang Nuggets ug ilang nailog ang labaw, 25-23, paghuman sa 1st quarter.

Gikan niini, grabe na kasikit ang kombati ug sa hinapos nga bahin na nakabulhot ang Timberwolves aron pagposte sa kadaugan.

Ang Nuggets gipangulohan ni Nikola Jokic pinaagi sa iyang 32 puntos, niamot og 20 puntos si Michael Porter Jr. samtang nitunol og 17 puntos si Jamal Murray. / AP