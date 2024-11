Nuisance senatorial aspirant miabot na sa 70

Nakatala na ang Commission on Elections (Comelec) og 70 ka mga senatorial aspirant nga gideklarar nga nuisance o kining nagsa­mok­samok lang sa piniliay.

Base sa datus sa Comelec niadtong Huwebes, Nobiyembre 14, nga nadugangan og 23 ka mga indibidwal nga mi-file sa ilang mga certificates of candidacy (COCs) pagkasenador, ang napuno sa lista sa mga nuisance.

Gideklarar kini nga nuisance sa First ug Second nga mga division sa commission.

“Number of aspirants declared as nuisance candidate for the elective position of senator -- 70 aspirants,” matod sa Comelec.

Gideklarar nga nuisance ubos sa Comelec First Division mao sila si Primo Puso Aquino, Berteni Causing, ug Alice Jumalon.

Samtang sila si Miranda Cadion, Melissa Fortes, Deviendo Biazon, Epifanio Perez, Phil delos Reyes, Luther Meniano, Najar Salih, Vicente Domingo, Roel Lamoste, Fernando Manlangit, Edgardo Duque, Subair Mustapha, Artemio Maquiso, Robert Tagean, Robert Agad, James Reyes Jr., Jaime Balmas, Jose Bunilla, Eulogio Partosa, ug Bethsaida Lopez ang gideklara sa Comelec Second Division.

Niadtong nakalabay nga semana, 47 na ka mga senatorial aspirant ang nadeklarar sa Comelec nga nuisance.

Gikan sa 183, anaa nalang sa 66 ka mga senatorial aspirant ang nalakip sa partial/initial nga asipirants ubos sa Minute Resolution No. 24-0824.

Ang nahabiling 117 ka mga COC filers, nag-atubang og mga petisyon nga ideklarar nga nuisance candidates nga gisang-at sa Comelec Law Department.