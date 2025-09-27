NUJP-Cebu: Sakop sa media nga nitaho sa gihimong rally ‘gihulga’

Nabalaka ang National Union of Journalists of the Philippines (NUJP)–Cebu Chapter kalabot sa mga gipang-report nga hulga sa kaso batok sa mga local nga reporter nga ni-cover sa protesta aron paghandom sa ika-53 nga anibersaryo sa deklarasyon sa Martial Law.
Libuan ka mga nagprotesta ang nagpahigayon og mga rali sa Metro Cebu niadtong Domingo, Septiyembre 21, 2025. Ang ilang panawagan mao ang pagtapos sa korapsyon ug mas dako nga accountability sa mga proyekto sa gobiyerno, lakip na sa mga paningkamot alang sa flood control projects.
Sa usa ka public statement, gibutyag sa NUJP-Cebu nga ubay-ubayng mga taga-media ang nakadawat og mga tawag ug email gikan sa mga legal nga representante sa mga personalidad nga giingong nalambigit sa mga kontrobersiya sa flood control ug imprastraktura.
Giingong gihulga sa maong mga abogado nga mopasaka og legal nga aksyon batok sa mga tigbalita o sa ilang mga outlet tungod sa pag-post og mga hulagway nga naglakip sa usa ka caricature o cartoon nga nagpakita sa mga dagway sa maong mga personalidad.
Gipasabot sa NUJP-Cebu nga ang maong mga caricature dili hinimo sa mga tigbalita kondili sa mga grupong aktibista nga niapil sa protesta.
Dugang sa grupo, ang mga reporter nigamit lang sa mga materyales nga gi-display atol sa rali, subay sa ilang katungdanan pagtaho sa tanang aspeto sa mga panghitabo nga adunay interes sa publiko. Wa hinganli sa grupo kung kinsa ang mga tigbalita ug media outfit nga nalambigit.
Gipahinumdoman sa chapter nga ang paggamit sa mga kaso isip material sa pagpanghadlok, o gitawag nga “lawfare,” batok sa mga reporter usa ka sayop nga paagi sa pagsulbad sa mga reklamo ug usa ka klarong hulga sa kagawasan sa pamahayag.
Giingon sa NUJP-Cebu nga ang gitukod nang jurisprudence o mga desisyon sa korte nanalipod sa tarong ug tukma nga pag-report sa mga butang nga may kalabutan sa publiko. / DPC