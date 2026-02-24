NUJP nakasaway sa mga pamahayag ni Kaufman

Gisalikway sa National Union of Journalists of the Philippines (NUJP) niadtong Martes, Pebrero 24, 2026, ang pangangkon ni Atty. Nicholas Kaufman nga ang mga balita bahin sa “war on drugs” ni kanhi presidente Rodrigo Duterte gituis, gihimong sensationalized, ug kontrolado sa mga gamhanan ug impluwensyadong interes.
Sa usa ka pamahayag nga giulohan og “A throwback nobody is nostalgic for,” ang NUJP nagkanayon nga ang mga tigbalita nga mismong ni-cover sa bayolenteng kampanya batok sa ilegal nga drugas makapamatuod nga daghang mga tag-iya ug manager sa media ang nagpanuko sa pagsugod.
“Media workers active during the government’s violent anti-narcotics campaign will attest that most corporate media managers and owners were in fact hesitant, if not outright afraid, to go against the popular “war” that also had widespread support in both chambers of Congress,” tipik sa pamahayag sa NUJP.
Ang Pre-Trial Chamber I sa International Criminal Court (ICC) nagtuki sa mga pasangil kalabot sa mga pagpamatay sa Davao City gikan sa 2013 hangtod 2016 ug pagpamatay sa mga giingong “high-value targets” gikan sa 2016 hangtod 2017.
Giimbestigar usab ang mga kamatayon ug pagsulay sa pagpamatay atol sa mga anti-drug operations gikan sa 2016 hangtod 2018.
Matod ni Presiding Judge Iulia Antoanella Motoc, si Duterte giisip nga inosente gawas kon mapamatud-an nga sad-an.
Wala nitambong si Duterte sa hearing human niya gi-waive ang iyang katungod sa pagpakita, ug girepresentahan lang siya sa iyang lead counsel nga si Nicholas Kaufman.
Gikutlo sa NUJP ang mga nakit-an sa Commission on Human Rights (CHR), diin niadto pa lang 2017 nialerto na nga “liboan ka mga kamatayon nga may kalambigitan sa nagpadayong kampanya batok sa ilegal nga drugas ang nadokumento apan wala pay napasakaan og kaso,” nga nagpunting sa kapakyasan sa gobiyerno sa pag-imbestigar.
Gihisgotan usab sa grupo nga bisan ang kaugalingong Department of Justice (DOJ) ni Duterte nakakita og mga iregularidad ug mga kalapasan sa protocol sa mga operasyon sa polis human sa pag-review sa pipila ka mga kaso.
Sa pagdepensa sa iyang kliyente, giingon sa NUJP nga gibanhaw ni Kaufman ang mga karaan ug dugay nang napamatud-an nga bakak nga mga conspiracy theory—sama sa pag-ingon nga ang mga litrato sa mga biktima sa drug war gimugna-mugna lang. / CDF