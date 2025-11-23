NUJP subling nanawagan og hustisya alang sa Ampatuan massacre victims

Gilab-as sa National Union of Journalists of the Philippines (NUJP) ang ilang panawagan alang sa kinatibuk-ang hustisya sa mga biktima sa Ampatuan Massacre sa ika-16 nga tuig gikan sa insidente diin 58 ka mga tawo, lakip ang 32 ka media workers, ang gipatay sa labing grabe nga kaso sa election-related violence sa kasaysayan sa Pilipinas.
Sa usa ka pamahayag nga gi-release niadtong Dominggo, Nobiyembre 23, 2025, sa anibersaryo sa masaker, ang NUJP kauban ang mga pamilya sa biktima ug ang mas lapad nga komunidad sa media padayon nga nangita og kinatibuk-ang hustisya.
Gisuportahan sa grupo ang paningkamot sa mga pamilya nga masulbad ang pending appeals, lakip ang panawagan nga maila ang ika-58 nga biktima, si Reynaldo “Bebot” Momay, ug matubag ang claims nga gisang-at sa iyang mga manununod.
Ang unyon nagpadayon sa pagduso alang sa kinatibuk-ang hustisya alang sa 58 ka mga biktima sa masaker, samtang nagpasiugda sa nagpadayon nga mga hagit nga giatubang sa mga peryodista, lakip ang panginahanglan alang sa media safety, editorial independence, ug fair compensation hilabi na sa regional reporters nga nagpabilin nga usa sa labing adunay ubos nga sweldo ug delikado ang trabaho. /