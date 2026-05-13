Nurse ra gihapon ang 76ers coach

Nakadesisyon ang kadagkuan sa Philadelphia 76ers nga ipabilin nga head coach si Nick Nurse taliwala sa sayong pagpanamilit sa 76ers sa 2025-26 National Basketball Association (NBA) Playoffs.
Sa paggiya ni Nurse, ang 76ers nakasugakod sa first round series ug ilahang gipangbuntog ang Boston Celtics sa deciding Game 7.
Apan sa 2nd round, grabeng kastigo ang nasinati sa 76ers ug gibutlogan sila sa New York Knicks, 0-4.
Taliwala niini, ang 76ers wala ra nitandong kang Nurse.
Hinuon, nakadesisyon ang 76ers nga taktakon isip team president si Daryl Morey.