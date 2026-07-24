Nursing aide nalambigit sa prostitusyon, gidakop

Usa ka nursing aide nga nagnegosyo sab og mga buwak ang nasikop atol sa entrapment operation sa National Bureau of Investigation (NBI) 7 subay sa reklamo nga nalambigit kini sa online prostitution niadtong Miyerkules, Hulyo 22, 2026.
Ang suspek giila sa alyas nga Eddie, 36 anyos, lumad nga taga Dakbayan sa Cagayan de Oro.
Subay sa imbestigasyon sa NBI, nagpakaaron-ingnon ang suspek nga motanyag og massage service ug habal-habal rides sa social media pinaagi sa mga Facebook page nga “Habal-habal Cebu Riders,” “Mamayutay sa Cebu,” ug “LGBTQ Cebu.”
Matod ni Agent Maria Contessa Lastimoso sa NBI 7, moabot sa upat ka reklamo ang ilang nadawat hinungdan nga nipahigayon sila og duha ka adlaw nga surveillance ug pagsusi batok sa suspek.
“We were able to arrest one individual who has advertised his sexual services online in the guise of massages. As a matter of fact, these Facebook pages had been used for lewd activities,” pamahayag ni Lastimoso niadtong Biyernes, Hulyo 24.
Gidugang ni Lastimoso nga aktibo ang maong mga page tungod kay daghang mga turista ug pasahero ang mangutana bahin sa biyahe sa habal-habal. Apan imbes nga gamiton sa serbisyo sa pagpamasahero, gihimo na diay kini nga plataporma sa prostitusyon.
Giingong nagsugod ang maong ilegal nga gimbuhaton ni alyas Eddie niadtong panahon sa pandemya pinaagi sa home service massage. Apan ang maong hilot aduna diay gitanyag nga extra service—sama sa naked massage, sexual massage, ug nuru massage.
Gawas niini, giingong mag-video pa ang suspek sa iyang pakighilawas sa mga kliyente ug hulgaon kini nga i-post sa internet kon dili mohatag og kuwarta.
Sa gihimong undercover operation sa NBI, nasayran ang tanang serbisyo, giandam nga packages, ug ang gipang-post nga mga hubo nga hulagway sa suspek.
Apan gihimakak kini ni Eddie. Matod niya nga magbalik-balik lamang siya sa Sugbo kay mangompra og mga buwak alang sa iyang negosyo.
Apan iyang giangkon nga kon wa siya’y lingaw, manghilot siya ug giingong nakat-on siya sa pagmasahe tungod kay duna siya’y spa kaniadto.
“Personal ra man nuon na nako, sideline ra man gyud na nako ang masahe pero wala gyud mi nag-offer og extra service. Ang client ra man gud ang mag-ask maong mag-send ko og ingon-ana kay gusto man pud sila, pero gi-delete ra nako pagkahuman,” depensa pa ni Eddie.
“Talagsa ra man sad, kanang ma-bored lang gud ko pero four days ra man unta ko diri. Dili man gyud na nako regular nga ginabuhat,” dugang niya.
Tungod sa iyang gihimo, mag-atubang ang suspek og kasong paglapas sa Republic Act 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012.
Aduna kini piyansa nga P120,000 o pagkabilanggo sulod sa unom ngadto sa 12 ka tuig lakip ang multa niini nga P200,000 ngadto sa P1 milyon.
Subay niini, nanawagan ang NBI 7 sa mga admin sa naasoy nga mga social media pages nga makig-alayon sa ilang buhatan aron mapakgang ang susamang mga ilegal nga binuhatan.
Tinguha sa ahensiya nga masanta kini tungod kay dili lang mga hamtong ang naggamit sa social media, kundili lakip na ang mga bata ug batan-on nga posibleng mabiktima o malambigit sa dili maayong kalihukan. / ANV