Nursing board exam giuswag tungod sa bagyo

Giuswag ngadto sa Nobiyembre 6 ug 7 ang November 2025 Nurses Licensure Examination (NLE) sa Visayas, imbes nga ipahigayon unta sa Martes ug Miyerkules.
Kini nga lakang gihimo human gimando sa Professional Regulation Commission (PRC) ang pag-undang sa eksaminasyon sa Cebu, Iloilo, ug Tacloban tungod sa hulga sa Bagyong “Tino.”
“The November 2025 NLE in Cebu has been rescheduled to November 6 and 7, 2025 due to typhoon ‘Tino’,” matod sa PRC sa usa ka social media post.
“The November 2025 NLE in Iloilo and Tacloban is rescheduled to November 6 and 7, 2025 due to typhoon ‘Tino’,” dugang niini sa laing post.
Ang ahensiya niingon nga ang tanang apektado nga mga examinee gitambagan sa pagkoordinar sa ilang mga pangutana ug kabalaka ngadto sa hingtungdan nga PRC Regional Offices sa ro6@prc.gov.ph, ro7@prc.gov.ph, ug ro8@prc.gov.ph.
Niadtong Martes, Nobiyembre 4, ang Bagyong Tino nagdagmal sa lainlaing bahin sa nasod ug nagdala og kusog nga ulan ug hangin.
Ang Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration (Pagasa) niisa sa Signal Number 4 sa Leyte, Cebu, ug Iloilo. / Anton Banal / SunStar Philippines