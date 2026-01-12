Nursing students, libre na ang hospital training fees

Dakong kahupayan sa mga tinun-an sa nursing ug allied health sa tibuok nasod human pormal nga gigahin sa 2026 national budget ang P500 milyunes aron bayran ang Related Learning Experience (RLE) fees.
Ang RLE usa ka dugay na nga palas-anon sa mga estudyante sa healthcare.
Ang maong pundo nga kabahin sa P1.38-trillion nga budget sa edukasyon, giduso ni Senator Bam Aquino aron makuhakuhaan ang galastuhan sa mga estudyante ug tabangan nga mapugngan ang pag-abroad sa mga Filipino healthcare workers.
Sulod sa daghang katuigan, ang nursing ug allied health students mobayad og P100,000 hangtod P200,000 sulod sa upat ka tuig para sa mandatory hospital training ug laboratory requirements.
Kini nga mga bayranan sagad wala maapil sa tuition, hinungdan nga daghang pamilya ang nalubong sa utang o napugos sa paghunong sa pagtungha.
Matod ni Senator Aquino, ang kasamtangang sistema dili makiangayon alang sa mga estudyante, bisan pa niadtong napaubos sa free college programs o dunay scholarship.
Gidugang sa senador nga daghang pamilya ang mangutang para mapahuman ang ilang mga anak, apan makurat na lang nga ang suweldo sa lokal nga nurse dili igo para ibayad sa maong mga utang.
Ang P500-million nga pundo iagi sa Higher Education Development Program (HEDP) ug mo-cover sa RLE fees sa mga mosunod nga kurso - Nursing ug Midwifery, Medical Technology / Medical Laboratory Science, Pharmacy, Physical Therapy, Occupational, ug Respiratory Therapy, Radiologic Technology, Nutrition, ug Dietetics, Psychology, Dentistry, Biochemistry, ug Speech-Language Pathology.
Gibanabana nga 20,000 ka estudyante ang makabenepisyo karong tuiga diin ang matag usa makadawat og P10,000 hangtod P20,000.
Ang mga state ug local universities mosumiter sa ilang projected RLE costs sa Commission on Higher Education (CHED), nga mao na ang mobayad niini pinaagi sa UniFAST aron dili na kini makita sa enrollment fees sa mga estudyante. Ang mga estudyante sa accredited private schools mahimong mo-apply sa Tertiary Education Subsidy (TES) alang sa ilang RLE expenses.
Samtang dinalian kini nga tabang sa 2026, giduso sab ni Aquino ang Senate Bill No. 123 o ang Libreng RLE Act, aron himuong permanente ug opisyal nga libre ang clinical training alang sa mga kabos apan deserving nga mga tinun-an. / ABC