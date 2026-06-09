NY Knicks gibawsan sa Spurs

Nagpakatap og 32 puntos ang 7’4” nga higanteng si Victor Wembanyama aron pangulohan ang panimalos sa San Antonio Spurs batok sa host New York Knicks, 115-111, sa Game 3 sa National Basketball Association (NBA) Finals kagahapon, Martes, Hunyo 9, 2026 (PH time), sa Madison Square Garden.
Ang kadaugan maoy nakapahak sa labaw sa Knicks ning gikahinamang best-of-seven series, 2-1, ug mao sab kini ang nakaputol sa 13 ka sunodsunod nga kadaugan sa Knicks gikan sa pagsugod sa 2025-26 Playoffs.
"We've done what we were supposed to do but the job is absolutely not done. We're not even halfway. The hardest is yet to come," matod sa 22 nga Wembanyama.
Ning sangkaa, nakabawi ang French superstar sa iyang namugna nga turnover sa himatyong segundos nga maoy dakong hinungdan sa kapildihan sa Spurs sa Game 2.
"Less mistakes, more control. It's the little things. We were more serious. Less mistakes. Less turnovers," dugang ni Wembanyama.
Ang Spurs maoy nakarehistro sa nag-unang pito ka mga puntos sa duwa nga gibuwakan og duha ka mga hansak ni Wembanyama.
Sa hinapos nga bahin sa 1st quarter, nakamugna og 12 puntos nga labaw ang Spurs, 33-21.
Inanay nga ninggukod ang Knicks hangtod nga nailog nila sa labing unang higayon ang labaw, 50-49, human sa three-point shot ni Jalen Brunson sa nahabiling 4:18 minutos sa 2nd quarter.
Human niini, sikit na kaayo ang kombati ug himatyong segundos na lang naaninaw ang kadaugan sa Spurs.
Si Stephon Castle nidugang og 23 puntos lakip na niini ang krusyal nga duha ka freethrows sa hinapos nga bahin alang sa Spurs, niamot og 13 puntos si Fil-Am guard Dylan Harper, ningtunol og 12 puntos matag usa sila si DeAaron Fox ug Julian Champagnie, samtang nihatag og 11 puntos si Devin Vassell.
Ang Knicks gipangulohan ni Brunson pinaagi sa iyang 32 puntos, nitampo og 28 puntos si OG Anunoby, nidugang og 16 puntos si Josh Hart, nitampo og 11 puntos si Karl-Anthony Towns, samtang nihatag og 10 puntos si Fil-Am Jordan Clarkson. / Gikan sa wires