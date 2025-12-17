NY Knicks kampyon sa NBa Cup

Naangkon sa New York Knicks ang kampyunato sa 2025 National Basketball Association (NBA) Cup human nila gipangmakmak ang San Antonio Spurs, 124-113, sa finals ning Miyerkules, Disyembre 17, 2025 (PH time), sa T-Mobile Arena sa Las Vegas, USA.
Sa pag-angkon ning kalampusan, balanseng ataki ang gihimo sa Knicks diin pito sa ilang mga magduduwa ang ningmugna og dobleng numero nga puntos nga gipangulohan sa 28 ni OG Anunoby lakip na niini ang lima ka three-pointers.
Si Jalen Brunson nidugang og 25 puntos, niamot og 16 puntos si Karl-Anthony Towns samtang nitunol og 14 puntos si Fil-Am Jordan Clarkson alang sa Knicks, nga karon pa nakatilaw pagbalik sa katam-is sa korona sulod sa 52 ka mga tuig.
Ang Spurs tataw nga abunda sa kadasig human nila gipangdispatsar ang inilog nilang mga kontra lakip na niini ang regular season defending champion Oklahoma City Thunder sa ilang pagpaingon sa final.
Apan wala kini panumbalinga sa hiniusang puwersa sa Knicks diin ang tanan nilang mga magduduwa adunay dakong natampo sa nagkadaiyang mga departamento sama na lang ni Mitchell Robinson, kinsa nitrabaho og maayo sa ilawom sa paglangkat og 15 rebounds.
"OG Anunoby, Tyler Kolek, Jordan Clarkson, Mitchell Robertson -- they played their asses off tonight," asoy ni Brunson, kinsa maoy napiling NBA Cup MVP.
"Without them we don't win this. We got down 10 or whatever it was and we found a way to win -- that's going to be our motto going forward: we're going to find a way."
Nialisngaw na unta ang kadaugan alang sa Spurs dihang nakamugna sila og 92-81 nga labaw human sa three-point shot ni Victor Wembanyama sa hinapos nga bahin sa 3rd quarter.
Apan human niini, ningmugna og sunodsunod nga three-pointers sila si Clarkson ug Kolek aron dagkotan ang pagbangon sa Knicks, nga ningdominar sa hinakutay og puntos sa 4th quarter, 35-19.
Nanghinaot si Knicks coach Mike Brown nga kining maong kalampusan makahatag kanila og dugang kadasig sa pagpadayon sa ilang kampanya sa 2025-26 season diin kasamtangan silang naa sa ikaduhang dapit sa Eastern Conference dala ang 18-7 nga rekord. / Gikan sa wires