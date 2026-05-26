NY Knicks kampyon sa West

Game 1: New York 115, Cleveland 104 (OT)
Game 2: New York Knicks 109, Cleveland 93
Game 3: New York 121, Cleveland 108
Game 4: New York 130, Cleveland 93
Hingpit nga gibutlogan sa New York Knicks ang host Cleveland Cavaliers pinaagi sa ilang dominasyon sa Game 4, 130-93, nga nakahuman og sayo sa Eastern Conference finals series sa National Basketball Association (NBA) kagahapon, Martes, Mayo 26. 2026 (PH time).
Niini, nakasulod pagbalik sa NBA Finals ang Knicks sa labing unang higayon gikan niadtong 1999, 27 ka tuig ang nakalabay.
Kini maoy ikatulong higayon nga nakasulod sa NBA Finals sukad niadtong pagsakmit nila sa ilang katapusang kampyunato niadtong 1973.
Gipilde ang Knicks sa Houston Rockets niadtong 1994 ug Spurs niadtong 1999.
Ang Knicks nga ningposte sa ika-11 nilang sunodsunod nga kadaugan sa Playoffs gikan pa sa first round, makigsangka sa modaog Western Conference finals series tali sa defending champion Oklahoma City Thunder ug San Antonio Spurs.
Sa kasamtangan, nagtabla ang series sa Thunder ug Spurs.
Balanseng atake ang gihimo sa Knicks aron kontrolahon og sayo ang Cavaliers diin gawas sa usa, nakatampo ang tanan nilang mga magduduwa sa opensa pinangulohan ni Karl-Anthony Towns pinaagi sa iyang 19 puntos ug 14 rebounds.
Si OG Anunoby nidugang og 17 puntos alang sa Knicks, nihatag og 16 puntos si Landry Shamet, ning-amot og 15 puntos matag usa sila si Mikal Bridges ug ang napiling West Finals MVP nga si Jalen Brunson, samtang nitunol og 11 puntos si Miles McBride.
Ang nangaminghoy nga Cavaliers gipangulohan ni Donovan Mitchell pinaagi sa iyang 31 puntos, nihatag og 15 puntos si Evan Mobley, samtang nitampo og 12 puntos si James Harden. / Gikan sa wires