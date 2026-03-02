NY Knicks misanta sa Spurs

Bangis nga gisanta sa host New York Knicks ang kainit sa San Antonio Spurs, 114-89, kagahapon, Lunes, Marso 2, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Nagpakatap og 25 puntos si Mikal Bridges samtang niamot og 24 puntos si Jalen Brunson aron pangulohan ang Knicks sa pagsanta sa 11 ka sunodsunod nga kadaugan sa Spurs.
Human sa sikit nga kombati sa 1st quarter, ang Knicks hinayhinay nga ningbiya sa 2nd quarter hangtod nga nakaposte sila og dobleng numero nga labaw sa halftime, 51-41.
Ang Knicks nga aduna pa’y laing upat ka mga magduduwa nga nakamugna og dobleng numero nga puntos, nakapabulhot sa ilang opensa sa pagsugod sa 4th quarter aron hingpit nga kontrolahon ang duwa hangtod na sa katapusang gutlo.
Ang Knicks nga ningrehistro sa ika-14 nilang kadaugan sa niagi nilang 18 ka mga duwa, nakadawat sab og 14 puntos gikan ni Mohamed Diawara, 12 puntos matag usa gikan nila ni Karl-Anthony Towns ug OG Anunoby, ug 10 puntos gikan ni Josh Hart.
Usa sa dakong hinungdan sa kapildihan sa Spurs mao ang ilang season-high 22 ka turnovers.
Gipangulohan ni Victor Wembanyama ang Spurs pinaagi sa iyang 25 puntos ug 13 rebounds, nidugang og 18 puntos si Devin Vassell, samtang nitunol og 13 puntos si Stephon Castle. / Gikan sa wires