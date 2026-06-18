NY Knicks victory tour nagpadayon

Nagpadayon ang victory tour sa New York Knicks kagahapon, Huwebes, Hunyo 18, 2026 (PH time), dihang duha sa ilang mga sinaligan nga sila si Jalen Brunson ug Josh Hart mao ang ninglabay sa ceremonial first pitches sa Yankee Stadium.
Sa wala pa nagsangka ang New York Yankees ug Chicago White Sox, ang duha ka mga magduduwa sa National Basketball Association (NBA) gisugat og standing ovation ug masipang abiba sa mga tumatan-aw.
Tipik lang kini sa mga kalihukan nga gitambungan sa mga magduduwa sa Knicks human nila nalabni ang labing una nilang titulo sa NBA sulod sa 53 ka mga tuig. / Gikan sa wires