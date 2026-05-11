Nyk miabante sa east finals

Sa ikaduhang sunodsunod nga season, nakaabante sa East finals ang New York Knicks human nila gipalagpot ang host Philadelphia 76ers pinaagi sa 144-114 nga dominasyon sa Game 4, nga maoy naghuman og sayo sa ilang conference semi-finals series, 4-0, sa 2025-26 National Basketball Association (NBA) kagahapon, Lunes, Mayo 11, 2026 (PH time).
Ang Knicks, nga gipilde sa Indiana Pacers, 2-4, sa East finals sa niaging season, nagpauwan og 25 ka three-pointers aron kontrolahon ang 76ers gikan pa lang sa sinugdanan hangtod na sa katapusan.
Gipangulohan ni Miles McBride ang Knicks pinaagi sa iyang 25 puntos lakip na niini ang pito ka three-pointers samtang nidugang og 22 puntos si Jalen Brunson lakip na niini ang unom ka three-pointers.
Ningtampo sab og 17 puntos matag usa sila si Karl-Anthony Towns ug Josh Hart alang sa Knicks.
Bisan wala ang ikaduha nilang leading scorer nga si OG Anunoby, kinsa adunay angol (hamstring), nagdilaab dayon ang opensa sa Knicks sa pagsugod pa lang sa duwa diin nagpabuto og sunodsunod nga three-point bombs sila si Brunson ug Hart.
Pagkahuman pa lang sa 1st quarter, nakaposte na og 43-25 nga labaw ang Knicks ug ningderetso na sila sa hingpit nilang kadaugan.
Ang nanamilit nga 76ers gipangulohan ni Joel Embiid pinaagi sa iyang 24 puntos, nidugang og 17 puntos si Tyrese Maxey samtang niamot og 10 puntos si Kelly Oubre Jr.
Sa East finals, kontrahon sa Knicks ang modaog sa laing conference semi-finals series tali sa Cleveland Cavaliers ug Detroit Pistons diin kasamtangang naglabaw ang Pistons, 2-1.
Sa West, gipangbuntog sa host Minnesota Timberwolves ang San Antonio Spurs sa Game 4, 114-109, aron tablahon ang ilang kaugalingong conference semi-finals series, 2-2.
Ning sangkaa, napahimuslan sa Timberwolves ang sayong pagbiya sa labing pambato sa Spurs nga si Victor Wembayama, kinsa na-ejected sa 2nd quarter pa lang human niya gisiko si Naz Reid.
Gipangulohan ni Anthony Edwards ang Timberwolves pinaagi sa iyang 36 puntos, 16 niini iyang gimugna sa 4th quarter.
Niamot og 15 puntos si Reid alang sa Timberwolves, nidugang og 14 puntos si Jaden McDaniels samtang nitunol og 12 puntos si Julius Randle.
Ang Spurs gipangulohan nila ni De’Aaron Fox ug reserve Dylan Harper pinaagi sa ilang 24 puntos matag usa samtang nihatag og 20 puntos si Stephon Castle. / Gikan sa wires