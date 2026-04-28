Nylon gidili nga gamiton nga tugot sa tabanog

Gipahugtan sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Mandaue ang regulasyon sa pagpalupad og tabanog.
Kini nunot sa nahitabong insidente sa Cebu-Cordova Link Expressway (CCLEX) diin ang nylon nga higot sa tabanog gikatahong naghatag og peligro sa mga motorista.
Matod ni Mandaue City Councilor Carlo Fortuna, nakapasar na ang konseho og resolusyon ug giandam na sab ang usa ka ordinansa nga mo-regulate sa mga materyales nga gamiton sa pagpalupad og tabanog, ilabi na ang nylon strings nga giingong delikado kaayo.
Gipasabot ni Fortuna nga bisan og popular nga kalingawan ang pagpalupad og tabanog sa Mandaue, ang paggamit og naylon naghatag og dakong risgo sa mga motorista, ilabi na sa mga nag-motor nga moagi sa mga dagkong dalan ug mga taytayan sama sa Marcelo Fernan Bridge ug Osmeña Bridge.
“Duna gyud kitay nakitang risgo sa samad ug aksidente. Dili nato gusto nga magpaabot pa og dugang aksidente, mao nga atong gi-push kining resolusyon aron mapahibalo ang publiko, ilabi na kadtong nagpalupad og dagkong mga tabanog,” sigon ni Fortuna.
Nipasidaan siya nga ang nylon mahimong makasamad og mogisi og sinina ug mahimong hinungdan sa grabeng samad sa liog o dughan.
Sumala pa ni Fortuna, ang dagkong tabanog kasagarang naggamit og high-tension nga nylon nga moabot og ginatos ka tiil ang gitas-on sa kawanangan.
Kon maputol kini o masangit sa dalan, mahimong dili kini makit-an dayon sa mga motorista, butang nga makadugang sa risgo sa aksidente.
Ubos sa gisugyot nga ordinansa, di idili ang pagpalupad og tabanog apan tutokan niini ang pag-regulate sa mga dili luwas nga materyales.
“Wala nato gidili ang pagpalupad og tabanog tungod kay usa kini ka porma sa kalingawan. Ang ato lang mao ang pag-regulate sa materyales nga gigamit aron dili kini makadaot sa publiko,” pasabot sa konsehal.
Isip bahin sa preventive measures, ang Mandaue City Police Office, Bureau of Fire Protection (BFP), ug mga barangay public safety officer gitahasan sa pag-edukar sa mga residente bahin sa luwas nga pagpalupad og tabanog ug pag-monitor sa mga bakanteng dapit.
Ang ordinansa gilaumang maglakip og mga multa sa mga makalapas, sugod sa P1,000 sa unang kalapasan hangtod sa P5,000 sa sunod.
Matod ni Fortuna nga kining maong lakang sa dakbayan nagsilbing “wake-up call” sa publiko aron magmadasigon sa pagkaresponsable ug malikayan ang aksidente sa dili pa kini mahitabo. / ABC