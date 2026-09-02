Obiena 2nd placer lang sa Germany

Igo lang nahiluna sa ikaduha nga puwesto si Filipino Olympian pole vaulter EJ Obiena sa Domspringen Wesel Internationales Stabhochsprungmeeting sa Wesel, Germany kagahapon, Miyerkules, Septiyembre 2, 2026 (PH time).
Si Obiena naka-clear og 5.75 meters apan nalabwan siya ni Robin Emig sa
France kinsa maoy nidaog human naka-clear og 5.80 meters.
Nisuway unta si Obiena sa pag-clear og 5.85 meters apan napakyas.
“Rough, rough day and tiredness,” caption ni Obiena sa iyang social media post kinsa nagduwa sa iyang ikaunom nga kompetisyon sulod sa 14 ka adlaw. / ESL