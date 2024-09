Obiena gusto mobuak sa iyang personal best

Aduna gihapon tuyo ug tumong nga gusto niyang maabot sa ugma damlag si Filipino pole vault star EJ Obiena bisan padayon pa siyang nagpaalim sa iyang back injury nga nakaapekto sa iyang kampanya sa 2024.

Si Obiena, kinsa world ranked No. 3, nagtinguha nga makaposte og bag-ong personal best inig balik niya sa kompetisyon.

Gusto niya nga mahimong “labing maayong atleta” sa iyang coach nga si Vitaly Petrov.

“I think I can jump 6.10 (meters). Physically, I’m capable of it. I just need to hit it right,” matod ni Obiena nga napatik sa www.abs-cbnnews.com.

Ang kasamtangang personal best ni Obiena mao ang 6.00-meters nga iyang narehistro niadtong 2023 World Championships sa Hungary diin nahimo siyang 2nd placer ni world record-holder Armand Duplantis sa Sweden.

Sa kasaysayan, tulo pa lang ka pole vaulters ang nakalusot sa 6.10-meters nga naglakip ni legendary Sergey Bubka sa Ukraine, kinsa gi-train pud ni Petrov kaniadto.

Si Bubka nakarehistro og personal best nga 6.15-m niadtong 1993, duha ka tuig sa wala pa natawo si Obiena.

Ang kanhi record holder mao si Renaud Lavillenie sa France, kinsa nitali og personal best nga 6.16-m.

Nabuak ni Duplantis ang rekord human siya nakalusot sa 6.26-m sa Diamond League. / ESL