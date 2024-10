Obiena hingpit na nga naalim

Hingpit na nga naalim gikan sa back injury ang No. 1 pole vaulter sa Pilipinas nga si EJ Obiena ug nakaputol sa iyang kampanya ning tuig 2024.

Mismong si Obiena ang nipahibalo kabahin sa kalambuan sa iyang angol nga iyang nasinati atol sa Silesia leg sa Diamond League niadtong Agusto 5.

Niini, ang kasamtangang world No. 3 nakatutok ug nagpanikad na kabahin sa iyang kampanya sa 2025.

Nagkanayon si Obiena nga gitugotan na sab siya sa iyang mga doktor nga mopakita og aksyon nga wala’y limitasyon.

“I’m officially cleared... and have fully recovered from my lower back injury. Thank you to everyone who supported me during this journey,” pamahayag ni Obniena sa iyang Instagram account nga napatik sa www.gmanews.tv.

Gipasabot ni Obiena, 28, nga gibuhat niya ang tanan aron hingpit na siyang maalim.

“I have been MIA (missing in action) here because I have been focusing myself on getting back into shape and be ready by January! Here’s to the start of 2025 season!!!”

Sa sunod tuig, gilaumang mosalmot si Obiena sa ubay-ubay nga mga kompetisyon lakip na niini ang Southeast Asian Games diin siya maoy kasamtangang three-time champion. / ESL