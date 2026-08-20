Obiena masaligon maka-gold na sab

Masaligon si Filipino pole vault star EJ Obiena nga madepensaan niya ang iyang gold medal sa iyang pagsalmot sa 2026 Asian Games nga ipahigayon sa sunod buwan sa Nagoya, Japan.
Puno sa kadasig si Obiena ning higayona hilabi na kay gikan siya sa sunodsunod nga kadaugan sa mga kompetisyon nga iyang gisalmutan sa Europe ning bag-ohay lang.
“I’m definitely going to the Asian Games as the defending champion, so that’s big,” matod ni Obiena nga napatik sa www.gmanews.tv.
Giangkon ni Obiena nga sakit alang kaniya kon dili siya makalabni pagbalik og gold. / ESL