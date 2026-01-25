Obiena midaog og bronze sa Germany

Gisugdan sa Filipino Olympian ug pole vault star nga si EJ Obiena ang iyang indoor season ug tuig 2026 ug ug kadaogan human siya nilagkat og bronze medal sa ISTAF Indoor meet sa Düsseldorf, Germany, Dominggo, Enero 25, 2026 (PH time).
Nilukso si Obiena og 5.65 metros aron makuha ang ikatulong puwesto, luyo ni Menno Vloon sa Netherlands nga nibuhat og 5.75m ug ni Sam Kendricks sa Estados Unidos nga adunay 5.70m.
Kini ang unang kompetisyon ni Obiena sukad sa iyang ikaupat nga sunodsunod nga gold medal sa Southeast Asian (SEA) Games niadtong Disyembre didto sa Thailand.
Huma sa SEA Games, nagpadayon si Obiena sa iyang training sa Pilipinas bisan atol sa holiday season para sa 2026 season. / RSC