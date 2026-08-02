Obiena midaog og bulawan sa Germany

Gibulsa ni Pinoy pole vaulter EJ Obiena ang bulawan sa 1st International Pole Vault Meeting at Cathedral Square in Halberstadt, Germay.
Nidaog si Obiena human ma-clear ang 5.76 meters sa iyang first attempt. Nisuway pa kini og mas taas nga 5.90 meters apan wa niya makuha sa tulo ka attempt.
Si Abdelsalam Seifeldin nga taga Qatar maoy nikuha sa silver medal sa iyang 5.66 meters nga attempt, samtang ang Americano nga si Walsh Cole nakadaog og bronse pinaagi sa clearance nga 5.56 meters.
Sa wa pa modaog si Obiena sa Germany, nakakuha pud kini og second place finish sa Meeting Madrid duha ka semana ang milabay. / RSC