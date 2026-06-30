Obiena milabni og bulawan sa Poland

Naangkon ni Filipino pole vault star EJ Obiena ang labing una niyang gold medal sa outdoor event ning tuig 2026 sa dihang gipatigbabawan niya ang Czeslaw Cybulski Memorial sa Poznan, Poland ning bag-uhay lang.
Si Obiena naka-clear og 5.72 meters aron ilugon ang bulawan gikan nila ni Owen Heard sa Great Britain (5.60) ug Matteo Oliveri sa Italy (5.60).
Gisuwayan unta pag-clear ang 5.72 nga nahimo ni Obiena apan napakyas kini.
Ang nahimo ni Obiena kuwangan og .06 sa iyang season best 5.78, nga iyang nahimo sa ISTAF Indoor 2026 sa Berlin. / ESL