Obiena milabni’g gold sa Atletang Ayala World Pole Vault Challenge

Nadepensaan ni Filipino pole vault ace EJ Obiena ang iyang balwarte human niya naangkon ang gold medal sa Atletang Ayala World Pole Vault Challenge niadtong Dominggo, Septiyembre 21, 2025, sa Ayala Triangle Gardens sa Makati City.
Si Obiena nakadesisyon nga dili na mosuway pag-clear sa 5.30 meters ug nagsugod na kini deretso sa 5.45 meters dayon sa 5.60 meters nga pulos ra yano niyang nalutsan.
Wala na sab nisuway si Obiena sa 5.70 meters ug nideretso na siya sa 5.80 meters diin kaduha siya nisuway una niya na-clear ang maong gitas-on.
Human niini, nisuway si Obiena sa 5.85 meters ug 5.90 meters nga pareho niyang wala na-clear.
Si French Thibaut Collet naka-clear sab unta sa labing taas nga naabot ni Obiena nga 5.80 meters apan tulo ka pagsuway ang iyang gihimo hinungdan nga nakuha sa Pinoy ang bulawan.
Nisuway unta si Collet sa 5.90 meters apan sama ni Obiena, pakyas siya sa pag-clear niini. Nakuha niya ang silver medal.
Si Piotr Lisek sa Poland maoy nakaangkon sa bronze medal human siya naka-clear og 5.60 meter.
Ang kompetisyon gisalmutan sab sa nanag-unang pole vaulters lukop kalibutan sama nila ni world no. 5 Ersu Sasma sa Turkey, Menno Vloon sa Netherlands, ug Oleg Zernikel sa Germany. / ESL